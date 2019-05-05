الإفطار المثالي لأول يوم صيام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء تغذية باتباع عادات صحية في شهر رمضان من شأنها حماية الصائم من الوقوع في محاذير طبية على رأسها الجفاف وآلام الرأس ومشاكل المعدة والجهاز الهضمي.

وتصدر البدء بكوب من الماء وبعض حبات التمر أولى النصائح لمد الجسم بالحاجة الى السكريات الطبيعية.

بعد ذلك يُنصح بتناول الحساء ويفضل خلوه من المواد الحافظة والكريما، يلي ذلك السلطة الغنية بالخضار على أنواعها، وذلك من أجل تليين المعدة بعد ساعات طويلة من الصيام.

ونصح خبراء التغذية الصائم بالانتظار لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل تناول الطبق الرئيسي الذي ينبغي أن يتألف من النشويات "الأرز أو البطاطا أو المعكرونة" والحبوب كالحمص أو الفول، والبروتين كاللحم أو الدجاج أو السمك أو البيض والخضار.

ويدعو خبراء التغذية الصائمين إلى الامتناع عن شرب العصائر الغنية بالسكر والمواد الحافظة مثل الجلاب والتمر الهندي واستبدالها بالعصائر الطبيعية الخالية من السكر، ولمحبي الحلويات تجنب الإكثار منها على أن لا يتم استهلاك أكثر من حبة من صنف واحد يوميا ليس أكثر.