نزهة عائلية تنتهي بوفاة أب بعد محاولته انقاذ ابنته من الغرق في فرنسا

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

توفي رجل، في الأربعينات من عمره، الأحد الماضي، أثناء محاولته انقاذ ابنته، البالغة من العمر 11 عاما، بعد سقوطها في نهر "فيير" بمقاطعة هاوت سافوي الفرنسية أثناء قيامهم بنزهة عائلية، بحسب رجال إطفاء المنطقة.

ونقل موقع صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية عن أحد رجال الإطفاء قوله إن الطفلة عثر عليها بسلام وحالتها الآن مستقرة إلى أن هذه الحادثة تسببت بوفاة الأب.

وتمت مساعدة الفتاة والاعتناء بها بعد إخراجها من النهر، الذي بلغت درجة حرارته بين 5 و 6 درجات، وتم نقلها إلى المستشفى حيث أنها كانت تعاني من انخفاض حاد في حرارة الجسم، كما تم العثور على جثة الأب بعد حوالي 19 ساعة من البحث عنه عن طريق فرق البحث والغواصين والكلاب.

وتقوم كل من أم الطفلة وأخوتها الاثنين بالاعتناء بها لتحسين حالتها النفسية التي تأزمت كثيرا بعد وقوع هذه الحادثة.