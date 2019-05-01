بالفيديو.. أنواع طفايات الحريق وإرشادات استخدامها

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

نشرت وزارة الداخلية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو عن أنواع طفايات الحريق وإرشادات استخدامها .

وذكرت الوزارة الانواع التالية: طفاية ثاني أكسيد الكربون وتستخدم لإطفاء حرائق الأجهزة الكهربائية، يفضل استخدامها في الأماكن المغلقة.

طفاية البودرة تستخدم لإطفاء كافة أنواع الحرائق، ويفضل استخدامها في الأماكن المفتوحة.

وأنصحت الوزارة من خلال الفيديو بالتأكد من وجود المؤشر على اللون الأخضر قبل الاستخدام.

وأوضحت الوزارة كيفية استخدام طفايات الحريق وذلك بنزع مسمار الأمان أولا، ومن ثم توجيه الفوهة إلى قاعدة الحريق، والضغط على يد التشغيل.