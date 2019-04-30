منها الخبز الأبيض والبوشار.. أطعمة عليك تجنبها بعد تجاوز الثلاثين

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

التغذية الجيدة والمتوازنة مهمة جداً في مختلف المراحل العمرية حتى للأطفال. إلا أننا وكلما تقدمنا في السن يجب أن نكون حذرين أكثر تجاه نظامنا الغذائي، حيث أن نظام الأيض يتبطأ مع الازدياد في العمر مما يسهل عملية اكتساب الوزن.

ويشكل النظام الغذائي السيئ، ولا سيما في المرحلة العمرية التي ما بعد الثلاثين، إذا ترافق مع الضغوط اليومية وعدم ممارسة الرياضة والجلوس لأوقات طويلة خلف المكتب، إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

وقام أحد المواقع الصحية البريطانية بإعداد قائمة من الأطعمة والمشروبات التي على الأشخاص تجنبها بعد تجاوز سن الثلاثين وهي:

البوشار: على الرغم من أن البوشار يعد من الوجبات الخفيفة غير الضارة، إلا أن تناول كمية كبيرة منه يمكن أن يسبب مشاكل للصحة. حيث أن معظم أنواع البوشار التي تحضر عن طريق "المايكروييف" يضاف إليها مشتقات من الزيوت المعدلة، هي غالبا زيت جوز الهند أو فول الصويا، والتي تتحول إلى أحماض دهنية غير مشبعة أثناء الإنتاج. وهذه الأحماض الدهنية غير المشبعة تشكل ضررا بشكل خاص للقلب والأوعية الدموية.

الخبز الأبيض: مشكلة الخبز الأبيض تشبه المشروبات الغازية السكرية التي تتحول بسرعة إلى دهون ويتم تخزينها في الجسم. لهذا السبب فمن المستحسن تجنب الخبز، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحاولون انقاص وزنهم، أو على الأقل اختيار الأنواع التي تحتوي على القمح الكامل.

وبحسب أحد الأبحاث الذي شمل 9،200 شابا كانوا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات. فإ الخبز الأبيض كان مرتبطًا بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، في حين لم يلاحظ الشيئ نفسه على الأشخاص الذين كانوا يتناولون الخبز الذي يحتوي على القمح الكامل.

صلصة الصويا: المكونات الأربعة الأساسية في صلصة الصويا هي القمح وفول الصويا والملح ومواد تخمير مثل العفن أو الخميرة. ويحتوي هذا على نسبة عالية من الصوديوم، أو أنه يحتوي على نسبة عالية من الغلوتامات أحادية الصوديوم (مُحسِّن للنكهة)، وقد تحتوي على مواد مسببة للسرطان، لذا يفضل استخدام صلصة الصويا بشكل محدود دون الابتعاد عنها بشكل نهائي.

الخضراوات المعلبة: يحتوي الجدار الداخلي للمعلبات عادة على طلاء BPA يفصل الخضروات عن المعدن. ويمكن لهذا الطلاء أن يؤثر على نظامنا الهرموني، ويسبب زيادة في الوزن ومرض السكري والعقم وحتى السرطان. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة الصوديوم والسكر في هذه المعلبات غالبا ما يكون مرتفع جدا.

مثلجات الزبادي: المثلجات القائمة على الزبادي ليست صحية كما يعتقد الكثيرون، حيث على الرغم من انها تحتوي على كميات أقل من الدهون ولكن عادة ما يكون السكر فيها أكثر من الآيس كريم الطبيعي، مما يجعل مستويات السكر في الدم ترتفع في أي وقت من الأوقات. كما أن الإضافات التي ترافق هذا النوع من المثلجات كالأنواع المختلفة من الحلوى والشوكولا قد تزيد الوضع سوءا.

الزبادي المنكهة: يعتبر الناس الزبادي المنكهة منتجًا صحيًا ، وأنه غني بالكالسيوم والبروتين ويساعد على الهضم. كما يوصى به أيضًا أخصائيو التغذية للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية. إلا أن هذه الحقائق ليست صحيحة. فبناءً على بعض الاختبارات التي تم إجراؤها على هذا النوع من المنتجات، تبيَّن أن علبة صغيرة واحدة من الزبادي المنكهة تحتوي غالبًا على ملعقة صغيرة ونصف من السكر ما يجعلها وجبة غير صحية. لذا يفضل مزج كوب من الزبادي الطبيعي مع بعض الفواكه الطازجة أو المجمدة بدلاً من شراء الزبادي المنكهة المعلبة.

صلصات السلطة الجاهزة: على الرغم من أن السلطة هي وجبة صحية إلا أن إضافة الصلصات الجاهزة لها تعتبر فكرة سيئة لأن معظم هذه الصلصات التي يتم شراؤها من المتاجر تحتوي على كمية كبيرة من السكر كما انها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الضارة بالصحة، وعلى الكثير من المواد الصناعية. وغالبا ما تهتم الشركات المصنعة لهذه الصلصات بالمظهر اللائق لعبواتها والطعم الجيد و الجذاب دون الاكتراث للآثار الجانبية التي قد تتسبب بها هذه الصلصات على صحة مستهلكيها. وبدلا عن هذه الصلصات ينصح أخصائيو التغذية بإعداد صلصات في المنزل تكون صحية ولذيذة.

المشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية: يعلم الجميع أن المشروبات الغازية غير صحية بشكل عام. ولكن ماذا عن المنتجات الخالية السعرات الحرارية منها؟.. غالبًا ما تحتوي المشروبات الرياضية المنكهة والعصائر والمشروبات الغازية (التي تكون خالية من السعرات الحرارية) على مواد كيميائية وأصباغ اصطناعية ومُحليات ترضي المستهلك، لكن في الواقع فإن لهذه المشروبات تأثيرات ضارة على الجسم حيث أنها قد تؤدي إلى اضطرابات معوية.

المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين: تحتوي هذه المنتجات على منشطات ترفع النبض وتعطل إيقاع القلب المنتظم ما يؤدي إلى حدوث مشاكل في القلب لكثير من الناس الذين يتناولون هذه المشربات، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتسبب الكافيين بالتشنجات التي يصعب علاجها كما يتسبب بحدوث آثار سلبية على الأوعية الدموية. وهنالك بعض الأشخاص الذين يفتقرون إلى الإنزيم المسؤول عن هضم الكافيين ما يؤدي إلى بقاء الكافيين في الجسم لفترة طويلة فيتسبب بارتفاع ضغط الدم وبحدوث أمراض مزمنة.

كما شمل البحث أيضا أنواعا أخرى من الأطعمة منها الحلويات الخالية من الدهون وزبدة المكسرات والكوكتيلات التي تحتوي على الكحول..