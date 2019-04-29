غدا.. طقس صحو بوجه عام غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئيا و مغبرا أحياناً على بعض المناطق و الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا و تكون مثيرة للغبار و الأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم / س تصل أحياناً 40 كم/ س و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا - يضطرب أحياناً شمال الدولة .. و يحدث المد الأول عند الساعة 09:27 و المد الثاني عند 23:46 أما الجزر الأول عند الساعة 35:16 و الجزر الثاني عند 08:05.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب .. و يحدث المد الأول عند الساعة 19:24 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 5312: والجزر الثاني عند الساعة 01:57.