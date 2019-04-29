محمد بن راشد: الأبطال هم من يتجاوزون حدود الوظيفة لإسعاد المتعاملين وتسهيل حياتهم

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً في العمل الحكومي، محوره تحقيق سعادة الإنسان وتعزيز جودة الحياة في كافة المجالات، لإيمانها بأهمية هذه القيمة الإنسانية في تحفيز تطور المجتمعات وازدهار الدول.

جاء ذلك، لدى تكريم سموه الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية في دورتها الثانية، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "التركيز على سعادة المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، محور أساسي للتطوير الحكومي.. الجهات الحكومية الناجحة هي تلك التي تحفز موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم وتعزز فيهم روح المبادرة الإيجابية وتشجعهم على ابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم".

وأكد سموه على أهمية دور أبطال السعادة والإيجابية في إسعاد المتعاملين، وما يشكلونه من مصدر إلهام وقدوة لزملائهم من خلال صورة الموظف الإيجابي المتفاعل الذي يتجاوز حدود الوظيفة إلى آفاق أوسع لإسعاد المتعاملين وتسهيل حياتهم.

وأضاف سموه: "أبارك لأبطال السعادة والإيجابية بهذا التكريم المستحق.. وأدعوهم لتكثيف جهودهم ومواصلة العمل بهذه الروح الإيجابية.. نريد أن يكون جميع أعضاء فريق عملنا الحكومي أبطال سعادة وإيجابية... وعلى المسؤولين في الجهات أن يعززوا

هذه الروح ويشجعوا أصحاب الإنجازات المتميزين في خدمة الناس وأن يحتفوا بهم ليكونوا قدوة لأقرانهم.. نجاح الجهات يقاس بمقدار ما تحققه من سعادة للمتعاملين".