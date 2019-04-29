حظر "غطاء الوجه" في سريلانكا بالأماكن العامة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حظرت سريلانكا غطاء الوجه في الأماكن العامة وذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها البلاد قبل نحو 8 أيام وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس، ايتريبالا سيريسينا، إنه سيستعين بقانون الطوارئ لتطبيق الحظر بدءا من اليوم وذلك في إطار جهود "حماية الأمن القومي".

ورغم أن البيان لم يأت على ذكر النقاب تحديدا إلا أن الخطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف النقاب.

وخلص فريق الدراسة إلى أن "تقليل السكر في الشاي لا يؤثر على الرغبة فيه، ما يشير إلى أن تغيير السلوك طويل الأجل أمر ممكن".

وأضاف الباحثون أنه يمكن استخدام طرق مماثلة، للحد من تناول السكر في المشروبات الأخرى.

وتمت مراجعة نتائج الدراسة خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة، في مدينة غلاسغو الاسكتلندية.