قتلت زوجها طعناً بسبب "أفخاذ الدجاج"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طعنت امرأة في شرق الصين زوجها حتى الموت بعدما نسي إحضار "أفخاذ الدجاج" إلى المنزل.

وفي التفاصيل، دخل الزوجان في مشاجرة حادة في شقتهما بمقاطعة لويانغ بعد أن عاد الزوج "وو شوشون" إلى المنزل خالي الوفاض.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام صينية فلم تتردد زوجة المجني عليه بامساك سكين مخصص لتقطيع الفاكهة ووجهت طعناتها الى جسد زوجها حتى فارق الحياة.

وأفاد أقارب الضحية، أن المرأة التي تدعى "لوه"، أصبحت مدللة للغاية بعد فترة من زواجها كما تغيّر مزاجها وأصبح حاداً جداً.

وأفاد الجيران أيضاً أن الثنائي الذي لديه ولد صغير وابنة صغيرة، كان يتشاجر بشكل يومي كما كانت المرأة تضرب زوجها باستمرار.