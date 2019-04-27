انتحار 18 طالبا بعد رسوبهم في الامتحانات بالهند

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم 18 طالبا على الانتحار في أسبوع واحد بعد رسوبهم في الامتحانات الرسمية بالهند، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وتناولت صحيفة إنديان إكسبريس قصص عدد من الطلاب أبرزهم كان طالبا في كلية نارايانا، وقد شنق نفسه في منزله في كوشيجودا بعدما فشل في الرياضيات لأنها مادته المفضلة، فيما كانت بين القصص أيضا رواية طالب عاقب نفسه بسبب رسوبه بمادتين، من خلال تناوله كمية كبيرة من مبيدات الحشرات وتوفي في صباح اليوم التالي.

وتعقيبا على نسبة الرسوب الكبيرة، نظّمت احتجاجات واسعة النطاق من قبل أولياء الأمور والمجموعات الطلابية، فأمرت الحكومة بإعادة النظر بنتائج اختبارات أكثر من 300 ألف طالب راسب.