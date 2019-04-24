تراجع الذهب إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا في تعاملات، أمس، مع تحسن الدولار ووصول مؤشره إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عامين.

كانت النتائج ربع السنوية القوية للشركات الأميركية والبيانات الاقتصادية الأفضل من التوقعات في الولايات المتحدة والصين، قد قلصت جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين.

وارتفع مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 78ر97 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 40ر4 دولار أي بنسبة 34ر0 إلى 20ر1273 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 60ر1 دولار أي بنسبة 13ر0% إلى 60ر1277 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 181ر0 دولار إلى 791ر14 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0080ر0 دولار إلى 8935ر2 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.