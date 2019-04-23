سندويش يحرج الخطوط البريطانية ويضطرها للاعتذار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اضطرت "الخطوط البريطانية" الى تقديم اعتذارها لسيدة نشرت صورة لأسوأ سندوش يمكن أن يقدم لمسافر على الإطلاق، بينما كانت في رحلة على متن إحدى طائراتها.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية الصورة التي نشرتها المسافرة البريطانية وتظهر السندويش الفضيحة الذي لم يضم أي شيء تقريبا، باستثناء الخبز وقطعة من الزبدة والخس..

وذكر المصدر، أن المفترض هو أن يحتوي السندويتش، قطعة من صدر الدجاج، إضافة إلى البندورة (الطماطم) والخس والمايونيز، لكن من ينظر إلى الصورة لا يجد أثرا للدجاج.

وتقول المسافرة البريطانية جو هاندرسون تشيرتوف، 50 عاما، إن صدمتها في الوجبة المقدمة لها، كانت في رحلة بين لندن ونيويورك، في الثامن والعشرين من مارس الماضي.