نظام غذائي صحي يقيك من خمول الغدة الدرقية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي صحي يمنع قصور الغدة الدرقية، الذي يتسبب في خمولها وانخفاض في وظيفتها مما يؤدي إلى إنتاج مستويات منخفضة من هرمونات الغدة الدرقية في وهو اضطراب شائع وأكثر انتشارا عند النساء.

ونصحت الدراسة التي نشرها موقع ذي هيلث بأن يتضمن النظام الغذائي دائما الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اليود مثل المأكولات البحرية مثل السوشي والأعشاب البحرية وأسماك المياه المالحة ، موضحة أنه يمكن العثور على اليود أيضا في الموز والبقدونس.

واضافت الدراسة أن الإنسان يحتاج إلى شرب الكثير من الماء ، على الأقل 8 أكواب في اليوم ، فالجفاف يخزن المزيد من الدهون ويتسبب في زيادة الوزن، لافتة إلى أن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يساعد في منع قصور الغدة الدرقية، كما أن استهلاك زيت جوز الهند يحفز إنتاج هرمون الغدة الدرقية، لأنه يزيد من التمثيل الغذائي الخاص بك ويعتبر بمثابة الداعم للطاقة ولكن ينبغي أن تؤخذ في الاعتدال ، بما يتناسب مع عمرك وهيكل الجسم.

وأشارت الدراسة الى ضرورة استخدام الملح المعالج باليود بدلا من الملح الصخري العادي في الطهي.

وأشارت الدراسة إلى أن الشاي الأخضر يساعدك على إنقاص الوزن عن طريق زيادة الأيض وأيضا من خلال أكسدة الدهون.

وقالت الدراسة : زد مدخولك من اللحوم الخالية من الدهن والأسماك والعدس والحليب قليل الدسم لأن هذه المواد غنية بالتيروزين ، وهذا أمر ضروري لإنتاج هرمون الغدة الدرقية ، ويمكن للأطعمة مثل التونة والأرز البني وجوز البرازيل وسمك السلمون توفير السيلينيوم الذي يمنع قصور الغدة الدرقية، ولن تساعدك الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف في إنقاص وزنك فحسب ، بل ستعمل أيضا على تعزيز الانتظام في حركة الأمعاء لديك ويمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم لديك.

يجب أن تحصل على الألياف من الأطعمة الفعلية ، مثل الفول والأرز والحبوب الأخرى ، والقمح الكامل والشوفان. ونصحت الدراسة بضرورة ممارسة التمارين الرياضية لإثارة حساسية الأنسجة لتنشيط إفراز هرمون الغدة الدرقية. يذكر أن للغدة الدرقية فوائد عدة يأتي على رأسها الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، كما أنها تنشط عملية الإيض والتمثيل الغذائي، كما تساعد الغدة الدرقية على تجديد وانقباض العضلات الهيكلية في الجسم ، وتعمل على نمو الجنين، وضبط نسبة الكالسيوم والبوتاسيوم في الجسم.