الإعلان عن الجهة المنفذة لتفجيرات "الأحد الدامي" في سيرلانكا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال المتحدث باسم حكومة سريلانكا، راجيثا سيناراتني "لا نعتقد أن هذه الهجمات نفذتها مجموعة من الأشخاص الموجودين في البلاد. هناك شبكة دولية لم يكن من الممكن دون مساعدتها أن تنجح مثل هذه الهجمات".

وكان بيان للحكومة السريلانكية اتهم "جماعة (إسلامية) محلية بالوقوف وراء "اعتداءات أحد الفصح".

واستهدفت، الأحد، سلسلة هجمات كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.



وخلفت التفجيرات مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين، واعتقلت السلطات 13 شخصا لتورطهم في العمليات.