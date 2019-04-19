انستغرام قد تلغي "اللايكات" لسبب وجيه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تدرس إدارة انستغرام تجربة إخفاء "اللايكات" من المحتوى ومعرفة رأي المستخدمين بهذه الخطوة بعد التأكد من كونها إضافة نوعية في حال إتاحة المجال للمستخدمين بإخفائها من حساباتهم نهائياً.

وتداول بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي النبأ مؤكدين أن انستغرام قد تقرر قريباً إلغاء هذه الخاصية بسبب تركيز أصحاب الحسابات على زيادة عدد "اللايكات" أكثر من المحتوى.

وبحسب الأخبار المسربة من انستغرام، فإن إخفاء اللايكات قد يزيد من الاهتمام بالمحتوى لدى المستخدمين بدلاً من السعي إلى الحصول على زيادة في اللايكات للفت انتباه الآخرين.