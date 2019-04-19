ركلة مباغتة من أم لطفلتها تثير غضب الصينيين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لأم صينية تركل طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات بقوة، متهمة الأم بإساءة معاملة الأطفال، حيث باغتتها بركلة من الخلف فيما كانت الطفلة منهمكة.

وأثار فعل الأم غضب الصينيين على الرغم من اعتذارها ورفضها الاتهامات الموجهة إليها بسوء معاملة طفلتها التي تدعى "نيو نيو"، والتي تبين أنها واحدة من الوجوه المعروفة بعالم عروض أزياء الأطفال في الصين.

وبناء على المعلومات، فإن الأم قامت بركل طفلتها التي كانت تتدرب طوال اليوم، كونها غير راضية عن أدائها.

وبعد انتشار الفيديو، واجهت الأم موجة من الغضب الشديد بسبب معاملتها القاسية لوجه الأزياء الشهير، واتهمت باستغلال الطفلة في كسب الكثير من المال دون مراعاة سنها الصغيرة.

كما قام العديد من المتاجر بإزالة الصور التي تعرض لـ"نيو نيو" احتجاجاً على سلوك والدتها، في حين اعتذرت الأم على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرت الجمهور على تقديم النصيحة لها وتنبيهها إلى خطئها، إلا أنها أنكرت اتهامات سوء معاملة الأطفال.