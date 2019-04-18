خبراء ألمان يختلفون مع الأميركيين بشأن البيض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن خبراء تغذية من ألمانيا أنهم لا يتفقون مع ما أعلنه علماء من الولايات المتحدة قبل أيام، بأن تناول أكثر من ثلاث بيضات في الأسبوع يشكل خطورة على الصحة.

وبحسب موقع "ميديك فوروم"، فإن علماء من جامعة نورث وسترن الأميركية أكدوا أن تناول البيض بصورة منتظمة ودورية، يزيد من كمية الكوليسترول التي يتناولها الإنسان، ما يسبب الموت المبكر.

ولكن العلماء اكتشفوا في هذه الدراسة نقاط ضعف كثيرة، لذلك لم يتفق مع نتائجها خبراء التغذية في ألمانيا.

وكشف خبراء جمعية التغذية والمركز الفدرالي للتغذية في ألمانيا أن البيض مادة غذائية مفيدة، ولا يمكن حالياً وضع حد أعلى لتناوله خلال فترة زمنية معينة.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، فقد أكد الخبراء الألمان، أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم لا يرتبط بالغذاء، بل هو نتيجة اضطرابات خلوية لا علاقة لها بما يتناوله الإنسان في وجبة الإفطار، وإن خطر حدوث مثل هذه الاضطرابات مرتبط بتوازن البروتينات الدهنية عالية ومنخفضة الكثافة، وارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في عملية التمثيل الغذائي، ومرض السكري والسمنة.