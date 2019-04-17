بالفيديو.. اكتمال "عين دبي" مع الاحتفال بـ"إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - وام

أكدت مجموعة "مراس" اليوم أن العالم سيشهد أعلى عجلة ترفيهية تم بناؤها على الإطلاق بارتفاع يتجاوز 250 مترا وهي "عين دبي" التي ستكتمل للاحتفال بـ"إكسبو 2020 دبي" يتجاوز 250 مترا - أعلى بنسبة تتجاوز 200 في المائة عن أول عجلة ترفيهية بنيت في العالم - كدليل على طموح المجموعة في تجاوز حدود الهندسة الحديثة والبناء.

واشارت "مراس" أنه تمت إزالة عمود الدعم المؤقت الثامن والأخير وتم تركيب آخر أوتار التثبيت الدائمة ليكتمل هيكل العجلة النهائي لأول مرة.

وتطلبت عملية بناء هذه التحفة الهندسية المذهلة حلولا هندسية مبتكرة إذ تم مؤقتا تثبيت الإطار الفولاذي الخارجي للعجلة بالمحور باستخدام ثمانية أعمدة دعم ضخمة يبلغ وزن كل منها 450 طنا .. فيما تطلبت عملية التثبيت مستوى عاليا من التنسيق للقيام بسلسلة مناورات هندسية معقدة لا سابق لها وتم بعد هذه العملية البدء بتركيب أوتار التثبيت النهائية بالتزامن مع إزالة الأعمدة المؤقتة على مراحل وقد استغرقت عملية تثبيت الإطار بمراحله المختلفة عاما كاملا.

وأصبح الحجم الهائل للمشروع واضحا للعيان في ظل التقدم الذي يتم إحرازه في عملية بناء "عين دبي" ومع إزالة أعمدة الدعم الثمانية المؤقتة التي بلغ وزنها مع قطع الربط 5000 طن ثبت إطار العجلة بواسطة 192 وترا دائما من الكابلات الأمر الذي يضمن صلابة هيكل الإطار من خلال عملية الشد الدائم.

وعند اكتمالها سوف تصبح "عين دبي" أعلى عجلة ترفيهية في العالم حيث ستصل إلى ارتفاع يتجاوز 250 مترا في موقع مميز على جزيرة "بلوواترز" الوجهة الاستثنائية من "مراس" لتتيح إطلالات ساحرة على أفق مدينة دبي المذهل.