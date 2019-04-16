مسكّن قد يؤدي للوفاة بعد الـ40!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر أطباء من خطورة استخدام الإيبوبروفين المنتظم والمتكرر على القلب والكبد على الرغم من أنه يعمل على تثبيط الأنزيم المسبب للالتهاب، كما يعد من المسكنات القوية سريعة المفعول في علاج الصداع، آلام الظهر وغيرها وفقا لما جاء في موقع "العربية".

حيث يتسبب الإيبوبروفين في رفع ضغط الدم ومشاكل قصور القلب، حتى مع الاستخدام قصير الأجل، كما أنه قد يؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، حيث ترتفع في هذا العمر معدلات خطر الإصابة بأمراض القلب عن البالغين الأصغر سناً.

ولأن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً ليشعر الشخص بالآثار المدمرة لمضادات الالتهاب غير الإسترويدية، يتجاهل معظم الناس هذه التحذيرات ببساطة ويقللون من خطورة هذه الأدوية، ويستمرون في تناولها للتخلص من آلامهم اليومية.