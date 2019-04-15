لـ "باستا" شهية انتبهوا لهذه الأخطاء عند طبخها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح مستثمر ايطالي في قطاع المعجنات من يريدون مذاقا "أصيلا" للباستا تفادي أخطاء من شأنها إفساد مذاق هذه الأكلة الشهية.

ومن أخطاء طبخ المعجنات على طريقة "نابولي" بحسب رجل الأعمال الإيطالي المستثمر في قطاع المعجنات، جيوفاني رانا، أن تكون الصلصة حاضرة في الطبق بشكل كبير يفوق كمية المعجنات إذ يتوجب وضع كمية قليلة منها، أما الخطأ الثاني، فهو إضافة الجبن المبشور الذي تم شراؤه بشكل جاهز.

ويتوجب على من يطبخ أن ينتبه بشكل جيدا إلى التعليمات الموجودة على الكيس، وعند الطهي، يتعين الانتظار إلى حين بروز فقاعات الماء في الطنجرة، وعندها يمكن إضافة الملح، ثم تفقد الطبخة، كل دقيقتين.

وإذا كانت المعجنات (الباستا الطويلة) في هيئة طرية فإن مدة طهيها قد لا تتجاوز دقيقتين اثنتين، أما المعكرونة فتصل إلى عشر دقائق، ويستحب أن يتم تجفيفها من الماء قبل 15 ثانية من اكتمال المدة.