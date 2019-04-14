سمية الخشاب تكشف تفاصيل طلاقها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" عن تفاصيل خاصة بانفصالها عن المطرب أحمد سعد، حيث أكدت الخشاب أنها بعد عام واحد من وقوع الزواج اتخذت قرارها بالانفصال.

وأشارت إلى كون القرار الذي تم تنفيذه قبل أسبوعين، اتخذته هي قبل أشهر، واعترفت بكونها ظلت لما يقرب من 6 أشهر تختبر الأمر وتحاول التوصل إلى قرار مناسب لما حدث وذلك وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأوضحت الفنانة المصرية أن الطلاق في بعض الأحيان يكون بمثابة الرزق للمرأة.

كما كشفت عن كونها قررت ألا تتبع قلبها وعواطفها في هذا الأمر، وقررت أن تطبق ما يمليه عليها عقلها لذلك كان قرارها النهائي الانفصال.