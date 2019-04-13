بالفيديو.. هطول امطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

شهدت مدينة دبي ومعظم مناطق الدولة أمطارا غزيرة رافقها برق ورعد ورياح شديدة ، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة شرقا وشمالا تكون رعدية صباحا.
وفيما يلي مشاهد بالفيديو لسقوط الأمطار على كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.
أمطار غزيرة مصحوبة ببرد على #المنطقة_الشرقية #منطقة_الحراي #خورفكان#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/TUuHTUYcGh— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 13, 2019
امطار غزيرة مصحوبة ببرد على #المنطقة_الشرقية #شارع_يبسة_العابر #الفجيرة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/0M1QBbyA0n— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 13, 2019
بالفيديو.. سقوط أمطار متوسطة على إمارة #رأس_الخيمة— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 13, 2019
الإمارات_اليوم pic.twitter.com/mpwvUpVLMo
#المركز_الوطني_للأرصاد#أمطار_الخير #جبل_جيس #رأس_الخيمة #خليفة_ذياب #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/QKn9e2SuCE— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 13, 2019
#المركز_الوطني_للأرصاد#أمطار_الخير -طريق #أبوظبي #العين #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/SezfkVbjfe— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 13, 2019
#المركز_الوطني_للأرصاد#أمطار_الخير #جبل_جيس #رأس_الخيمة #محمد_سجاد #هواة_الطقس #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/EqI6oY3WBx— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) April 13, 2019