بالفيديو.. هطول امطار غزيرة على مناطق متفرقة من الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم



شهدت مدينة دبي ومعظم مناطق الدولة أمطارا غزيرة رافقها برق ورعد ورياح شديدة ، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة خاصة شرقا وشمالا تكون رعدية صباحا.

وفيما يلي مشاهد بالفيديو لسقوط الأمطار على كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.