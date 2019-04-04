بالصور.. الفرق النسائية في تحدي الألعاب الحكومية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد اليوم الاول من فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الحكومية 2019 التي انطلقت أمس على شاطئ" كايت بيتش" بدبي منافسات مثيرة ضمن تصفيات السيدات شملت 62 فريقا ضمن مجموعتين لاجتياز تسعة تحديات وسط حضور جماهيري لافت .

وقدمت الفرق النسائية المشاركة في البطولة نموذجا مميزا عن العمل الجماعي وروح الفريق الواحد لتجاوز تحديات صعبة وشاقة.

وتستهدف مبادرة "الألعاب الحكومية" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة وينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.