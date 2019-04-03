مشروبات غازي أسبوعياً يزيد 40% خطر الإصابة بالسرطان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت دراسة طبية حديثة من التأكيد على أن المشروبات الغازية تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان.

وجاء في دراسة لجامعة هارفارد أن المشروبات المحتوية على بدائل السكر قد تسبب سرطان البنكرياس، فيما أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة سنغافورة، واستمرت 14 سنة، أن تناول مشروبات تحتوي على بدائل السكر يساعد في تطور سرطان البنكرياس، فتناول اثنين من هذه المشروبات في الأسبوع، يزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 87%.

وبحسب ما نشرته مجلة "ميديك فوروم"، فإن الدراسات أثبتت أن المشروبات الغازية تسبب سرطان البروستاتا، إذ راقب باحثون من سويسرا حالة 8 آلاف رجل سليم لمدة 15 سنة، وجاءت النتيجة أن تناول مشروب غازي مرة واحدة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 40%.

وتساهم المشروبات الغازية في التسبب بسرطان الثدي، حيث تفيد نتائج دراسات أجريت في جامعة هارفارد بأن تناول الإناث للمشروبات الغازية بصورة منتظمة (1.5 علبة في اليوم) يسرع في البلوغ بظهور الحيض، ما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.