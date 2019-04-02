تعرف إلى الطريقة الجديدة لإصدار تقرير الحادث المروري في دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت "شرطة دبي" عن تحويل ثماني خدمات مرورية إلى ذكية بالكامل وإيقاف تقديمها في مراكز خدمة المتعاملين، وبهذا يضمن المتعاملون السرعة القصوى للحصول على الخدمات التي تسهل لهم تعاملاتهم اليومية.

وبموجب هذا القرار أصبح طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات متوفر فقط عبر الوسائل الذكية، ولا يمكن لمراجعي مراكز خدمة المتعاملين التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي الحصول عليه كما كان في السابق، ويمكن الحصول على هذا التقرير من خلال التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي بسهولة فائقة.

وتشمل قائمة الخدمات التي تم تحويلها إلى ذكية بالكامل، طلب اصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، ودفع المخالفات المرورية، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية، وشهادة بحث الحالة المرورية.