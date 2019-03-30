محمد صلاح يساند شيرين في أزمتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أمام جمهورها، أمس، في القرية العالمية بدبي، تلقيها اتصالا هاتفيا من اللاعب العالمي محمد صلاح.

وقالت شيرين عقب اعتلائها خشبة المسرح: "من يومين صحيت الصبح على مكالمة تليفون من حد أنتم بتحبوه جداً، اتصل بيا وقالي احنا بنحبك وخليكِ جامدة.. وكان محمد صلاح".

وأضافت شيرين أن محمد صلاح ساندها، مؤكدة أنها إذا رزقت بصبي فستسميه محمد على اسم لاعب نادي ليفربول.

وتواجه شيرين أزمة جديدة مع نقابة الموسيقيين، بعد منعها من الغناء داخل مصر، بسبب بعض التعليقات التي اعتبرتها إدارة النقابة غير لائقة، وتسيء لسمعة مصر.