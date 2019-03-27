محامي شيرين: هذا ما سيحدث

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني أنه على ثقة تامة من براءة موكلته والقضاء المصري سيحكم ببراءتها لأن القانون لا يأخذ بالجرائم غير العمدية في مجال الحديث الودي والجمل التي تستقطع من السياق، وأول شيء سوف تفعله النقابة أنها سوف تطلب تسجيل الحفل كاملا".

وقال لطفي ان الحفل لم يكن مسجلا، وهناك شخص مجهول سجل هذه العبارات واقتطعها من سياقها وإذا ما وضعت هذه العبارات في سياقها الذي قيلت فيه سوف تتضح براءة شيرين.

وأعرب لطفي عن ثقته ببراءة شيرين مطالبا النقابة بإلغاء قرار وقفها عن الغناء قبل صدور أي حكم أو إدانة.