طريقة بسيطة لتسريع أجهزة "أندرويد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر خبراء التقنية إنه يمكن تسريع أجهزة أندرويد بحيلة بسيطة تقوم على التخلص من الملفات المؤقتة للتطبيقات (App Cache)؛ وتؤدي هذه العملية إلى استعادة الهاتف لسرعته التي كان عليها في البداية وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

دون الحاجة لحذف كل شيء وإعادة الجهاز إلى "الصفر" أو ما يعرف بـ"إعادة ضبط المصنع".

وتحفظ التطبيقات الملفات المؤقتة وباقي البيانات الأخرى في "App Cache"، ويصبح الجهاز بطيئا لتسلل ملفات مؤذية لهذه المساحة.

ولا تؤدي عملية الحذف إلى إزالة أي ملفات أو بيانات شخصية من الهاتف، وكل ما قد يحصل، هو تسجيل الخروج من بعض التطبيقات أو اللعب المسجلة.

وفي حال كنت من مستخدمي نظام التشغيل "Android 9 Pie" أو نسخ متقدمة، يتوجب عليك القيام بعدة خطوات، وأولها تحميل تطبيق "فايلز" Files في الجهاز.وعند تنزيل التطبيق، ينبغي عليك، أن تسمح له بأن يصل إلى مساحة التخزين، وبعدها، افتح التطبيق، وسيحدد لك الملفات الضارة وغير المستخدمة والتطبيقات غير الضرورية التي تحتل مساحة مهمة ويمكنك حذفها بكل سهولة.