غدا.. فرصة مواتية لسقوط أمطار

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما على أغلب المناطق، مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على السواحل وشمال وشرق الدولة، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة خاصة على البحر ومع نشاط السحب، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 40 كم/ ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة أحياناً خاصة على البحر.

والخليج العربي مضطرب خاصة مع نشاط السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:02 والمد الثاني عند الساعة 02:48 ، أما الجزر الأول عند الساعة 07:49 والجزر الثاني عند الساعة 20:23 .وبحر عمان: مضطرب الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:51 والمد الثاني عند الساعة 22:58 الجزر الأول عند الساعة 16:47 الثاني عند الساعة 05:18.