علاقة تربط بين النوم 8 ساعات ليلاً وإنقاص الوزن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة حديثة أن فوائد النوم اكثر من 8 ساعات يوميا، تتجاوز منح الجسم الطاقة الكافية للعمل أو الراحة للدماغ، حيث وجدت أن النوم يمكن أن يكون أفضل من الذهاب إلى النادي الرياضي.

حيث يقول الدكتور غاي ميدز الشريك المؤسس لمدرسة أبحاث النوم بأن التمارين الرياضية مهمة للحفاظ على اللياقة البدنية، إلا ان الحصول على قسط كاف من النوم الجيد أساسي في نجاح خطة نزول الوزن.

وأضاف الدكتور ميدز أن مقدار النوم الذي نحتاجه يختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يجب أن نحصل على 8 ساعات لنشعر بالحيوية طوال اليوم.

كما أن النوم ضروري لتنظيم الهرمونات التي تتحكم بالشهية، والمسؤولة عن الإحساس بالجوع والامتلاء.

فبعد ليلة نوم فقيرة، قد يزداد شعورنا بالحاجة للطعام بنسبة تصل إلى 45 بالمئة، وبذلك يأكل الناس 300 سعرة حرارية أكثر في حال كانت ساعات النوم قليلة، وهذا يتوافق مع الأبحاث التي وجدت أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 8 ساعات في المتوسط ​​لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم. "

علاوة على ذلك، أوضح أن الحصول على قسط كاف من النوم مفيد للمخ والقلب ويساعد أيضا في تقوية جهاز المناعة.



