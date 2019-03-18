جاكي شان: دبي مدينة تفي بوعودها

المصدر: دبي - وام

أعرب النجم العالمي جاكي شان عن سعادته بالعودة مرة آخرى لدبي بعد ثلاث سنوات من زيارته الأولى، لتصوير جانب من فيلمه " فان جارد» أو" Vanguard " للمخرج العالمي ستانلي تونج و بالتعاون مع شركتي "شنغهاي ليكس إنترتينمنت" المحدودة، و"دبي الكاتراز" وبمشاركة نخبة من النجوم منهم يانغ يانغ وميا موكي ولون آي وزينجتينج تشو وجاكسون لو وميا وذلك بعد تجربته الناجحة الأولى التي استضافت دبي خلالها تصوير أجزاء من فيلمه "كونغ فو يوغا" في العام 2015.

وعبر جاكي شان خلال لقاء إعلامي نظمته اليوم لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي عن تقديره للدعم الكبير الذي وجده في دبي ومن جميع الجهات التي شاركت باسلوب احترافي و تعاون كبير في تهيئة الأجواء الملائمة لتصوير مشاهد الفيلم في مواقع متفرقة في دبي، وفي مقدمتهم مدينة دبي للاستوديوهات ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

و أكد النجم العالمي أن دبي مدينة تفي بوعودها دوما وأعرب عن اعتزازه بتجربة التصوير في دبي للمرة الأولى مع فيلمه " كنوغفو يوجا " و التي كان نجاحها حافزا له لاختيار دبي للمرة الثانية موقعا لتصوير جانب من عمله الجديد "فان جارد".

و نوه جاكي شان -الذي يعد أحد أهم نجوم أفلام الحركة في تاريخ السينما العالمية - بالبنية التحية المتطورة للمدينة وما تملكه من مواقع متميزة تمثل أماكن مختارة للتصوير السينمائي.. مشيرا إلى عزمه معاودة التجربة في المستقبل بتصوير مزيد من الأفلام في هذه المدينة التي وصفها بأنها "آسرة".

و أشاد بالمستوى الراقي لاستوديوهات دبي التي تضاهي الأرقى عالميا وقال: "أنا متأكد أنني سأعود مرارا لدبي لتصوير مزيد من الأعمال فخلال تنقلي في جنبات المدينة كل يوم أراقب الأبنية والطرق والمواقع المختلفة التي يمكننا الاستفادة بها في تصوير مشاهد الحركة والتشويق التي تشكل تلك الأماكن مساحة جيدة لتنفيذها.. الاستديوهات هنا على قدر كبير من التنظيم و مزودة بجميع العناصر التي نحتاجها وتوفر كل المتطلبات التي تضمن لنا سهولة العمل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم في مدينة دبي للاستديوهات للإعلان عن تفاصيل فيلم "فان جارد» أو " Vanguard " الذي يتم تصويره في دبي خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 22 مارس الجاري، بالتعاون مع شركة "شنغهاي ليكس إنترتينمنت" المحدودة، و"دبي الكاتراز"، ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم منهم: يانغ يانغ ، و آي لون ، وتشو زينجتينج، وجاكسون لو وميا، وما يزيد عن 20 ممثلا من المواهب المحلية، بينهم عشرة ممثلين رئيسين، بالإضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي جمال الشريف: " أصبحت دبي خلال السنوات الماضية محط أنظار العديد من شركات الإنتاج السينمائي العالمية، ومنصة حيوية لإنتاج العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج وحتى المواد الدعائية والإعلانية، وهو ما يعكس مكانة دبي وتقدمها في هذا المضمار حتى أصبحت الخيار الأول في المنطقة للعديد من النجوم والمخرجين من جميع أنحاء العالم، بما تضمه من أماكن سياحية، ومواقع تصوير فريدة تعزز مكانة ضمن أفصل المدن العالمية التي تتمتع بمقومات دعم صناعة السينما".

وأضاف الشريف: " تشكل عودة الممثل العالمي جاكي شان لتصوير فيلمه الثاني في دبي بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأول الذي تم تصويره أجزاء منه في دبي، إضافة مهمة لصناعة السينما في دبي ودولة الإمارات، لما لهذا الفنان من مكانة كبيرة بين نجوم الصف الأول في العالم، وهذه شهادة نجاح لنا تسهم في تعزيز الجهود المبذولة للتعريف بالإمكانات الكبيرة والمقومات العديدة التي تؤهل دبي لاستقطاب أكبر شركات الإنتاج السينمائي، توازيا مع العمل على تطوير الخدمات والتسهيلات التي تقدمها اللجنة لتعزيز موقع دبي على خارطة السينما العالمية."

و أوضح جمال الشريف أن جهود اللجنة لا تنقطع في الترويج لدبي كوجهة مفضلة للإنتاج السينمائي في المنطقة من خلال التواجد في أهم المناسبات والمحافل الدولية المعنية بصناعة السينما، والاجتماعات المباشرة مع ممثلي كبرى شركات الإنتاج والمخرجين سواء في بوليوود أو هوليوود، وهما أكبر مركزين لصناعة السينما في العالم، مشيرا إلى لتزايد الاهتمام بما توفره دبي من حلول وخدمات ومرافق تثير شهية المنتجين لتنفيذ أعمالهم السينمائية فيها من جانبه قال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للاستديوهات: "يسرنا أن نستقبل النجم العالمي جاكي شان الذي يزور دبي لتصوير مشاهد من أحدث أفلامه "فان جارد" مع المخرج ستانلي تونغ ويسعدنا أن تكون مدينة دبي للاستديوهات وجهة لهذه الأعمال الضخمة وأن تقدم استديوهاتنا البنية التحتية المطلوبة لمثل هذا الانتاج الضخم، وهو ما يعزز تنافسية دبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للإنتاج التليفزيوني السينمائي، باستقطاب أهم المنتجين والمخرجين في العالم".

و أضاف المدير العام لمدينة دبي للاستديوهات: "تقدم مدينة دبي للاستوديوهات مساحات حديثة و متطورة و مرافق عالمية المستوى لتصوير الأفلام والفعاليات المرتبطة بها، وهي أكبر موقع للتصوير من نوعه في المنطقة.. فقد استطاعت مدينة دبي للاستوديوهات على مدى سنوات أن تعزز مكانتها كوجهة استراتيجية للأفلام والإنتاجات السينمائية الكبرى، حيث تقدم مساحات حديثة ومتطورة ومرافق رفيعة المستوى وفق أرقى المعايير المتبعة في مجال هذه الصناعة على مستوى العالم، لتصوير الأفلام والفعاليات المرتبطة بها، ونعمل على تطوير ما نوفره من إمكانات بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات لجهات الإنتاج التي تجد في دبي الخيار الأمثل لتنفيذ أعمالها".

ويتم تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم العالمي جاكي شان في عدد من الأماكن والمعالم السياحية في وسط مدينة دبي مثل مناطق: "داون تاون"، وسيتي واك، و"مدينة دبي للاستوديوهات"، وغيرها من المواقع التي تمثل مصدر إلهام لصناع السينما وعناصر متنوعة يقومون بتوظيفها في السياق الدرامي للعمل.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي سعيد الجناحي، أن اختيار النجم العالمي جاكي شان لدبي لتكون مقرا لتصوير أحدث أفلامه يعكس مدى الامكانيات والتسهيلات التي توفرها دبي لإنجاح صناعة الأفلام بمختلف أنواعها، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة على صعيد تطوير وتحديث خدماتها لتواكب مستجدات الصناعة على مستوى العالم خطة دبي 2021، سعيا لضمان بيئة داعمة للإبداع السينمائي والتلفزيوني.

وأعرب الجناحي عن تقديره للتعاون الكبير الذي تبديه مختلف دوائر حكومة دبي مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، لإنجاح عمليات التصوير في دبي وفي مقدمتها "شرطة دبي"، و"الدفاع المدني" و"إسعاف دبي" بما يمثله دعم تلك الجهات من أهمية في ضمان سلامة وأمن فرق العمل خلال كافة مراحل التصوير، لاسيما تلك المشاهد الصعبة التي تتطلب قدرا كبيرا من الحذر في تنفيذها خاصة في أفلام الحركة والمطاردات وبما لهذا الدعم من قيمة في مساندة جهود اللجنة في توفير كافة أشكال الدعم لشركات الإنتاج وتسهيل مهام الإخراج والإنتاج في الإمارة.

و عن تعاونه مع منتجي فيلم "فان جارد"، أكد عمار الخريسات، رئيس شركة "الكاتراز"، المتخصصة في مجال تقديم خدمات الإنتاج في دولة الإمارات منذ 20 عاما، سعادته بالتعاون من جديد من الفنان العالمي جاكي شان وفريقه بعد العمل معه في فيلم "كونغ فو يوغا" في العام 2015، الذي بلغت ميزانيته الإنتاجية 65 مليون دولار وتخطت إيراداته 254 مليون دولار متمنيا أن يكلل الفيلم بالنجاح، لافتا إلى أن جاكي شان استقر على طرح الفيلم الجديد في السينمات العالمية في العام 2020.

و أعرب الخريسات عن تقديره للدعم الكبير التي تقدمه دبي للشركات الناشئة المتخصصة في مجال الإنتاج، وقال إن نجاح شركته "الكاتراز" يعود بصفة أساسية لهذا الدعم الذي مكنه من تحويل مساره المهني والدخول إلى عالم خدمات الإنتاج الذي تمكن من التفوق فيه بسرعة واستطاع التعاون مع العديد من الأفلام العالمية التي تم تصويرها في دولة الإمارات.

و تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة مختارة لصناع السينما العالمية الراغبين في الاستفادة من المميزات الكبيرة التي توفرها وتشكل عناصر جذب مهمة لهذه الصناعة لاسيما من خلال المزيج الذي تتمتع به دبي بالجمع بين مظاهر البيئة التراثية ومعالم الحضارة الحديثة في أبهى صورها مع امتلاكها مجموعة من العناصر التي لا توجد في أماكن أخرى وفي مقدمتها "برج خليفة" أطول بناء في العالم والذي دارت فيه أحداث جزء كبير من فيلم "المهمة المستحيلة – بروتوكول الشبح" للنجم العالمي توم كروز و المخرج براد بيرد الذي وجد في البرج والمنطقة المحيطة به وكذلك مواقع عدة في دبي الأماكن المثالية لتصوير فيلم المغامرات الشهير الذي بلغت ميزانيته 145 مليون دولار وحقق إيرادات عالمية وصلت إلى نحو 750 مليون دولار.

ومع استقطاب دبي لأكبر الأعمال السينمائية العالمية ذات الإنتاج الضخم اختارت شركة "باراماونت بكتشرز" العالمية تصوير جانب من أحداث فيلم "ستار تراك بيوند" من إخراج جاستن لين، وبطولة مجموعة من النجوم العالميين وفي مقدمتهم إدريس إلبا وكريس باين وسايمون بيغ وزاك كوينتو، حيث جاء اختيار دبي لما تتمتع به من أبنية حديثة وظفها المخرج باسلوب يظهر دبي وكأنها مدينة من المستقبل وهو الزمن الذي تجري فيه أحداث الفيلم، الذي وصلت ميزانيته إلى 185 مليون دولار وتجاوزت إيراداته العالمية 343 مليون دولار.

و من أحدث الأفلام العالمية التي تم تصويرها في دبي، فيلم الخيال العلمي "جيوستورم" للمخرج العالمي دين ديفلن، ومن بطولة النجم العالمي جيرارد بتلر، وشاركه البطولة النجوم جيم ستارجس، وآبي كورنيش، وآندي جارسيا، وإد هاريس، وعدد كبير من النجوم، وبلغت ميزانيته 120 مليون دولار وتخطت عائداته العالمية 221 مليون دولار، وتظهر فيه دبي أيضا كمدينة من مدن المستقبل مع الاستفادة من الطابع العمراني الحديث المميز المنتشر في ربوعها.

و كما كانت دبي محط أنظار صناع السينما في هوليوود، لم تغب المدينة سريعة التطور عن مخيلة شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود، حيث اختارت شركة "ريد تشيليز إنترتينمنت" والمخرجة العالمية «فرح خان» دبي لتصوير جانب كبير من فيلم "هابي نيو يير" من بطولة النجم العالمي "شاروخان"..

و مع كوكبة من نجوم بوليوود ضمت ديبيكا بادوكون، وابهيشيك باتشان، وبومان إيراني، وفيفان شاه، وسونو سود، بميزانية بلغت 21 مليون دولار لتتجاوز عائدات دور العرض 55 مليون دولار.