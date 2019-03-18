دراسة: القهوة ليست السبب في قلة النوم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قامت اختصاصية في علاج الأرق بدحض الأساطير الشائعة التي تتهم القهوة بالتسبب بالأرق ليلا.

وأوضحت مؤسس عيادة الأرق، كاثرين بينكهام ، 38 عامًا، من باكينجهام شير في بريطانيا، أن اتباع النصائح مثل التوقف عن شرب المنبهات أو إيقاف تشغيل الشاشات قبل النوم وارتداء أقنعة العين، لا يؤثر في جودة النوم الذي ستحصل عليه .

ولتفسير الموضوع وتبرئة المنبهات كالقهوة والشاي، دعت بينكهام إلى فهم الآلية التي تؤدي إلى اضطراب النوم لدى الأفراد والتي تختلف من شخص لآخر وبذلك، فإن إصلاح نظام النوم لا يعني بالضرورة التخلي عن القهوة.

لأن القلق من عدم الحصول على ساعات نوم كفاية والخلود للفراش مبكرا وارتداء الأقنعة وإقناع النفس البشرية بالنوم وحتى التوقف عن التواصل الاجتماعي بعد ساعة محددة، يحفز العقل ويبقيه متيقظا ليتجاوز بذلك تأثير القلق من عدم الحصول على ساعات نوم كافية، مفعول القهوة في تنبيه عقولنا.

وأوضحت كاثرين أنه نتيجة لذلك، فإننا نقضي وقتا أطول في السرير على أمل الحصول على مزيد من النوم، لكننا في النهاية نبقى مستيقظين.