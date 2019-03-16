جدّة "جزار نيوزيلاندا": إنه ولد طيب.. الأمر صادم للغاية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عبرت جدة جزار نيوزيلندا، الذي ارتكب جريمة المسجدين في كرايست تشيرتش، عن "عدم تصديقها" ارتكاب حفيدها مثل هذه المجزرة البشعة، ووصفته بالـ "ولد الطيب".

وقالت جويس تارانت، البالغة من العمر 94 عاما، إن الشاب الأسترالي، القاتل بدماء باردة، الذي صور نفسه وهو يقتل المصلين في مسجد النور، "ليس حفيدها الذي عرفته"، على حد قولها.

وشكلت أنباء الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها برينتون تارانت "صدمة" لأسرته، خصوصا لوالدته شارون، التي كانت تدرس الإنجليزية في فصل دراسي بمدرسة ماكلين الثانوية، عندما تلقت النبأ.

وبعد تلقيها عشرات الاتصالات الهاتفية مساء الجمعة، استدعيت والدة برينتون من الفصل وتم إبلاغها بالهجوم الدامي الذي نفذه ابنها في نيوزيلندا.

ويعتقد أن والدته وشقيقته لورين قد أرسلتا إلى مكان مجهول، بعد أن استدعتهما شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية مساء الجمعة وحققت معهما حول الهجوم الدامي.

وكانت الشرطة الأسترالية توجهت إلى باقي أفراد أسرة تارانت بعد تأكدها من هويته.

وكشفت الجدة جويس أن تارانت زار أسرته في مدينة غرافتون في شمال نيو ساوت ويلز مرتين خلال العام الماضي وآخرهما في عطلة أعياد الميلاد.

وقالت جويس لصحيفة ديلي ميل الأسترالية "الأمر صادم للغاية.. خصوصا وأن برينتون هو الفاعل.. إنه ولد طيب".