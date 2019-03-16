اهم 10 وظائف في مستقبل دبي

المصدر: دبي- وام

أوصت دراسة أجرتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حول مستقبل تخصصات ووظائف وبيئة العمل في دوائر حكومة دبي بوضع خطة وطنية لإعداد منظومة موارد بشرية متطورة ومواكبة للمستقبل على المدى المتوسط في دوائر حكومة دبي تحقق هدفها خلال سنتين ويشارك فيها ممثلون عن الدوائر المحلية الحكومية وشبه الحكومية.

جاء ذلك خلال اطلاق دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لمشاريع فريق استشراف المستقبل المنبثق عن مسرعات الموارد البشرية وذلك في مركز الشباب في أبراج الإمارات في دبي بحضور سعادة عزة سليمان عضو المجلس الوطني الاتحادي وبمشاركة مدراء إدارات الموارد البشرية والمعنيين.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن دراسة مستقبل تخصصات ووظائف وبيئة العمل في دوائر حكومة دبي شارك في إعدادها مختصون من الدائرة ومن عدد من دوائر حكومة دبي والجامعات وفريق استشراف المستقبل وفريق مسرعات الموارد البشرية وتضمنت إجراء بحوث استقصائية والأخذ بآراء اخصائيين عالميين، والاسترشاد بمراجع علمية عالمية متخصصة.

وأضاف أن الدراسة أوصت كذلك بضرورة إعادة صياغة المناهج والتخصصات التعليمية بما يتناسب مع توجهات الحكومة والتعاون بين جميع الدوائر الحكومية للحد من الإزدواجية والتكرار في المهام والتركيز على دور المؤسسة الأساسي للتكامل في الإنتاجية مع باقي الدوائر الأخرى وتوفير بيئات عمل خارجية وتشجيع العمل عن بعد والدوام المرن وريادة قطاع الأعمال وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب لاستدامة هذا القطاع الحيوي.

وأظهرت النتائج أن أهم 10 وظائف ستستحدث في المستقبل هي: مهندس تكنولوجيا الطاقة ومبرمج الطبيب الذكي ومبرمج مواقع وبرامج ذكية ومهندس إلكتروني ومهندس طباعة أجهزة 3D ومهندس طب حيوي (الطب الجينومي) وعالم فضاء ومهندس ذكاء اصطناعي ومهندس زراعة (الزراعة الحيوية) ومصمم ومبرمج روبوت (الجندي الذكي).

أما أهم 10 وظائف ستلغى في المستقبل حسب رأي جيل الإلفية فهي: موظف خدمة العملاء والمعلم والطبيب العام والصيدلي والشؤون الإدارية وإدارة الأعمال وسائق وسائل المواصلات ومهندس النفط ومهندس معماري وموظف موارد بشرية وموظف القضاء والمحاماة والطيار.

يذكر أن مختبر مسرعات الموارد البشرية الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تضمن ستة محاور أساسية هي: محور المكافآت ومحور استشراف المستقبل ومحور التشريعات ومحور الثقافة المؤسسية ومحور الكفاءة والتنافسية ومحور التوطين حيث نظم أعضاء الفرق على مدى 100 يوم العديد من اللقاءات وورش العمل والفعاليات التي تكللت بالنجاح وأسفرت عن 11 مشروعا بواقع مشروعين لكل محور من محاور مسرعات الموارد البشرية تتركز حول الاتجاهات الحديثة للموارد البشرية ومبادئ الموارد البشرية الحكومية إذ تتطلع حكومة دبي لأن تكون حكومة استباقية تحقق التنافسية الإقليمية والعالمية وتركز على الكفاءة الحكومية وأن تكون دبي مدينة ذكية تحقق السعادة للمقيمين فيها.