غداً.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية على بعض المناطق

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحياناً خاصة شمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 28 - 40 كم/ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة.

والخليج العربي مضطرب - شديد الإضطراب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:39 والمد الثاني عند الساعة 07:12، أما الجزر الأول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 23:31 .بحر عمان: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:33 والمد الثاني عند الساعة 03:35 الجزر الأول عند الساعة 10:12 والجزر الثاني عند الساعة 22:46 .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: