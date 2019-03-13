الإمارات تتسلم 7 من مواطنيها ومصريين كانوا محتجزين في إيران

المصدر: الإمارات - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم، الإفراج عن 7 من المواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية والذين تم الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية.

وقد تسلمت دولة الإمارات مواطنيها بالإضافة للأشقاء المصريين بعد أن كانوا محتجزين في إيران منذ نهاية يناير الماضي عندما كانوا يقومون برحلة صيد بحرية في مياه الخليج العربي.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد ساري المزروعي عن شكره لجهاز حماية المنشآت وقوات خفر السواحل لجهودهم في تسلّم المفرج عنهم، والمساعدة في تأمين عودتهم سالمين لأراضي الدولة، مؤكداً أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تابعت القضية منذ بدايتها، وحرصت على تنسيق واتمام اجراءات الإفراج عن جميع المحتجزين. كما أكد أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي كذلك قد اتخذت وبالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة كافة التدابير اللازمة لتأمين رحلة عودة المواطنيين والأشقاء المصريين المفرج عنهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة. وأكد سعادته ان شؤون مواطني الدولة يمثل اولوية في عمل الوزارة ومن هذا المنطلق تمت متابعة هذا الملف بشكل يومي و بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وقد جرت عملية التسليم عبر قوات خفر السواحل الإماراتية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشاد ذوو المفرج عنهم بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في إيران جهاز حماية المنشآت وخفر السواحل خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة، وقالوا أن مسؤولي الوزارة أجروا اتصالات مكثفة مع الجانب الإيراني ولم يدخروا جهدا للإفراج عن المحتجزين وتأمين عوتهم إلى عائلاتهم وذويهم سالمين.