أمطار محتملة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا وغائما جزئيا بوجه عام مع فرصة لسقوط أمطار.

وأشار المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الأربعاء إلى الأحد - إلى أن الطقس اليوم سيكون رطبا صباحا على بعض المناطق الداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

ويظل الطقس غدا " الخميس " رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والشمالية يصبح غائما جزئيا بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ثم يصبح غائما ليلا مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر وغرب الدولة والرياح : جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط ليلا خاصة مع السحب على البحر فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب ليلا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس يوم " الجمعة " فتوقع المركز أن يكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار متفرقة رعدية أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق والرياح : جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب على البحر وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة فيما يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي ومضطربا في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس يوم " السبت " سيكون غائما صباحا شمالا وشرقا يصبح مغبرا إلى غائم جزئيا بوجه عام والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة نهارا خاصة على البحر وتصبح معتدلة ليلا، وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة فيما يكون البحر مضطربا يصبح متوسط الموج مساء في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتتكاثر تكاثر السحب تدريجيا مساء يوم " الأحد " على مناطق متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتستمر الفرصة ليوم الإثنين والرياح : جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب على البحر وتكون مثيرة للغبار وللأتربة على المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا خاصة مع السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.