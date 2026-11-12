طقس الإمارات المتوقع ليوم غد.. غائم جزئياً بوجه عام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار خاصة غرباً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الإضطراب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11، والمد الثاني 04:40، والجزرالأول عند الساعة 07:50، والجزر الثاني عند الساعة 21:40.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 00.00، والمد الثاني 00:32، والجزر الأول عند الساعة 17:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 26 80 45

دبي 30 27 70 40

الشارقة 30 26 75 30

عجمان 29 27 75 35

أم القيوين 30 24 75 25

رأس الخيمة 31 25 80 30

الفجيرة 33 27 70 25

العين 31 22 70 25

ليوا 30 23 75 30

الرويس 29 24 80 40

السلع 31 22 80 45

دلما 27 24 80 55

طنب الكبرى/ الصغرى 29 25 85 50

أبو موسى 29 25 85 50.