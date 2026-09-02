طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئياً مع فرصة تشكل سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية غربية – جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س. والخليج العربي: خفيف - متوسط الموج ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والمد الثاني 05:24

الجزر الأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:34.

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 12:45 والمد الثاني 02:57، والجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 08:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 31 90 20

دبي 43 34 85 20

الشارقة 44 31 80 25

عجمان 41 33 75 20

أم القيوين 43 28 80 25

رأس الخيمة 42 30 75 25

الفجيرة 35 31 85 55

العـين 46 32 70 20

ليوا 43 31 80 20

الرويس 38 30 90 30

السلع 37 30 80 20

دلـمـا 41 33 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 33 85 30

أبو موسى 38 34 80 30