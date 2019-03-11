خاصية جديدة من "فيس بوك ماسنجر" تتفوق على "واتس اب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طرح "فيس بوك ماسنجر" تحديثا جديدا له على نسخة "البيتا" التجريبية يضم تغييرات جذرية على محتواه وتصميمه بزيادته لمميزات جديدة تضمن تواصلا سلسا وسهلا لمستخدميه.

وبحسب "ديلي إكسبريس" البريطانية فقد بدأ "فيس بوك ماسنجر" الجديد يوفر شاشة رئيسية جديدة فيها أزرار أكثر سلاسة، بينها زر أخضر جديد كبير، يمكّن المستخدم من إنشاء حساب جديد بدلا من الارتباط النصي السابق.

كما أضاف "فيس بوك ماسنجر" خاصية البحث عن رسائل تحوي كلمات محددة في أي دردشة سابقة، كما تمت إضافة عدد من الإعدادات الجديدة، التي تمكن المستخدم من إعادة تصميم التطبيق بالشكل الذي يرغب فيه.

يشار إلى أن "فيس بوك ماسنجر" و"واتس آب" يتبعان شركة واحدة وهي "فيس بوك"، كما أن مؤسس فيس بوك، مارك زوكربرغ، كشف في تصريحات سابقة أنه يخطط لدمج التطبيقين للاستفادة من رواجهما الكبير.