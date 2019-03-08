الملكة إليزابيث تدخل عالم إنستغرام

نشرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أول مشاركة لها على تطبيق إنستغرام، أثناء زيارتها متحف العلوم في العاصمة، لندن.

وأصبحت الملكة البالغة من العمر 92 عاماً، مؤثرة على الموقع بمنشورها الجديد عن أجدادها العظماء، الأمير ألبرت والملكة فيكتوريا.

وكتبت الملكة على إنستغرام: «مع زيارتي لمتحف العلوم، كنت مهتمة بكشف رسالة من الأرشيف الملكي، كُتبت عام 1843 إلى جدي الأكبر، الأمير ألبرت. قام تشارلز باباج، الذي يُنسب إليه الفضل كأول رائد في مجال الكمبيوتر في العالم، بتصميم«محرك الفرق»، الذي أتاح الفرصة للأمير ألبرت لرؤية النموذج الأولي في يوليو 1843».

استطردت الملكة: «في الرسالة، أخبر باباج كلاً من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت عن اختراعه، الذي صُمم على أساسه أول برامج الكمبيوتر من قبل أدا لوفليس، ابنة اللورد بايرون». وانتهى المنشور بتوقيع «إليزابيث ر.»، للتأكيد على أن ملكة بريطانيا كتبته بنفسها.