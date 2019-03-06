بالفيديو.. «الانحراف المفاجئ» من أبرز أسباب الحوادث المرورية في أبوظبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شرطة أبوظبي أن الانحراف المفاجئ للمركبات، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وأكدت اهتمامها بتكثيف الجهود، بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي، بما يعزز السلامة لقائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وحثت على تجنب الحوادث الخطرة، نتيجة تغيير السائقين مسارهم بطريقة مفاجئة، والانتقال إلى مسار آخر.

ودعت السائقين إلى تفادي الأسباب التي تؤدي إلى عدم سيطرتهم على مركباتهم، ما يؤدي إلى انحرافها عن مسارها.

وأشارت إلى تكثيف الرقابة، من خلال الأنظمة الذكية، لمخالفة السائقين الذين يقومون بالانحراف المفاجئ.

وشددت شرطة أبوظبي على أنها لن تتهاون في تطبيق المادة رقم (29) الانحراف المفاجئ بالمركبة ومخالفتها بغرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية، على المخالفين، نسبةً لخطورة تلك المخالفة والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

#شرطة_أبوظبي: «الانحراف المفاجئ» من أبرز أسباب الحوادث المرورية في أبوظبي

#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/YyAAGAk5Hd

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 6, 2019