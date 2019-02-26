حالة مرضية نادرة عذّبت رجلا عامين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتهت معاناة رجل من حالة مرضية نادرة حيرت الأطباء في التعرف إلى سببها، وأسفرت عن انسداد إحدى فتحتي أنفه لمدة عامين.

وبعد إجراء فحوصات لمحاولة معرفة طبيعة هذا الورم الذي أزيل في عملية جراحية، اكتشف الأطباء في الدنمارك أنه كان سنا كاملا.

وكان الرجل البالغ من العمر 59 عاما يعاني نموا غريبا لسن في إحدى فتحتي أنفه، وهو مرض يعرف باسم الأسنان الأنفية المحتبسة، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحدث هذا المرض نتيجة صدمة نفسية أو مشاكل في النمو، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد سبب هذه الحالة.

وانعدمت حاسة الشم من إحدى فتحتي أنف الرجل الذي نما فيه السن.

وبحسب الصحيفة فإن نمو الأسنان في فتحة الأنف أمر نادر الحدوث، وقال الأطباء إنهم عثروا على 23 حالة شبيهة مسجلة في المجلات الطبية بين عامي 1959 و2008.