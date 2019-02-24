بالفيديو.. نائب فنزويلي يتحدى أميركا بالكلاشنكوف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهر نائب معروف بتأييده للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو يعلق كلاشنكوف على صدره أثناء إلقائه كلمة نارية بمحتشدين عند الحدود مع كولومبيا انتظاراً لوصول المساعدات الإنسانية، وراح يتحدى به الولايات المتحدة.

وفي كلمته التي ألقاها بأكثر من 1500 محتشد، اتهم النائب Pedro Carreño الجارة الكبرى في القارة الأميركية بأنها سبب الأزمة التي تعاني منها فنزويلا، وقال إن واشنطن "لا تسمح بدخول الأدوية إلى الشعب الفنزويلي وحرّضت لتجميد أرصدتنا في الخارج، ومنها الذهب المودع لدى بنك إنجلترا المركزي، وقيمته مليار و200 مليون دولار".

وقال كارّينيو البالغ من العمر 57 سنة، إن الولايات المتحدة اعتادت على القول إن فنزويلا مستمرة ببيعها النفط، وإنها لن تدفع مقابل ما تشتريه، لذلك اشتدت عزيمته وقال "إن الشعب هنا ثابت على قدميه. شعب يقظ. شعب ثوري"، ووصف الولايات المتحدة بأنها إمبريالية "لكنها لا تجرؤ على التدخل عسكرياً في فنزويلا" .

شاهد الفيديو: