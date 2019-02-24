500 ثقب في عينها بسبب استخدام الهاتف بطريقة خاطئة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيبت امرأة من مدينة كاوشيونغ جنوبي تايوان بـ500 ثقب في قرنية إحدى عينيها بسبب استخدامها الهاتف بطريقة خاطئة.

وعانت تشن التي تعمل سكرتيرة من آلام شديدة في عينيها، وهو ما دفعها للذهاب إلى المستشفى لمحاولة تخفيف الانزعاج.

ووجد الأطباء أن قرنية عينها اليسرى ممتلئة بالدماء، وكان بصرها تضرر بشكل دائم، كما أن الرؤية في عينها اليمنى أصبحت سيئة جدًّا لوجود 500 ثقب في قرنيتها.

وكانت شين رفعت سطوع هاتفها لأقصى درجة لتتمكن من رؤية تفاصيل الشاشة عند الخروج من المنزل، ولم تقم بتغييرها خلال عامين.

وأوضح أحد الأطباء الذين عالجوا تشن أن هاتفها كان يبعث ضوءًا بشدة تصل إلى 625 لومن أي أكثر من ضعف المستوى الموصى به وهو 300 لومن.