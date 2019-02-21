استراليا تسمح بوضع الـ"إيموجي" على لوحات السيارات بـ340 دولاراً

سمحت الحكومة الاسترالية، وللمرة الأولى في العالم، للسائقين بإضافة الرموز التعبيرية "الإيموجي" إلى لوحات سياراتهم مقابل ما يعادل الـ 340 دولارا أميركيا، بحسب موقع صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وفي البداية سيتم استخدام خمسة أنواع فقط من الرموز التعبيرية وهي رمز العيون على شكل قلوب، والذي يرتدي النظارات الشمسية، والمبتسم، والذي يضحك بصخب، والذي يغمز. وفقا لأحد المقاولين في وزارة النقل في كوينزلاند التي تقع شمال شرق استراليا.

ويمكن لأصحاب السيارات في كوينزلاند إضافة الرموز التعبيرية إلى لوحات ترخيصهم اعتبارًا من الأول من مارس. حيث ستحتوي اللوحات البيضاء للسيارة على ثلاثة أحرف ورقمين وأحد الرموز التعبيرية الخمسة.

وعلى الرغم من السماح بوضع "الإيموجي" على اللوحات الرسمية ، إلا أنها ستكون فقط للزينة ولن تكون جزءًا من تسجيل السيارة.

وتكلف لوحات الرموز التعبيرية 475 دولار أسترالي (340 دولارا أميركيا).