ولاية أسترالية تضع "الايموجي" على لوحات السيارات لأول مرة في العالم

المصدر: كانبيرا - د ب أ

من المقرر أن تبدأ إحدى الولايات الأسترالية في توفير لوحات سيارات معدة بشكل خاص للسائقين بـ "رموز تعبيرية"، وذلك لأول مرة في العالم.

ويشار إلى أن الرمز التعبيري هو رمز رقمي صغير أو صورة، ويُستخدم للتعبير عن شيء أو رمز أو عاطفة أو فكرة، وتشمل الأمثلة وجوه معبرة.

وسيتاح لأصحاب السيارات في ولاية "كوينزلاند"، إضافة الرموز التعبيرية إلى لوحات السيارات الخاصة بهم، اعتبارا من مارس المقبل، بحسب ما أعلنته امس شركة "بيرسونالايزد بليتس كوينزلاند"، التي تقوم بتوفير لوحات السيارات الخاصة.

من ناحية أخرى، ذكرت إدارة "كوينزلاند" المعنية بتوفير خدمات النقل، أنه من المقرر أن يتم في البداية تقديم خمسة أشكال فقط من الرموز التعبيرية، وهي الوجه ذو العينين على شكل قلب، والوجه المبتسم، والوجه ذو النظارات، والوجه الضاحك بشدة، والوجه الذي يغمز بعينه.

وعلى الرغم من أن الرموز التعبيرية سيتم وضعها على لوحات سيارات رسمية، إلا أنها ستكون لغرض الزينة فقط، ولن تمثل جزءً من إجراءات تسجيل السيارة.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة لوحة السيارات ذات الرموز التعبيرية 475 دولاراً أسترالياً.