فرض رسوم على الأموات البدناء

المصدر: ولنجتون-د ب أ

مع ارتفاع متوسط أوزان النيوزيلنديين، يفكر متعهدو الجنازات في البلاد في فرض رسوم إضافية بقيمة 200 دولار نيوزيلندي (137 دولار أمريكي) على النعوش كبيرة الحجم.

وذكرت "لجنة هوكيز باي لحرق جثث الموتى" في تقرير لها، أن حرق الجثث يستغرق حوالي ساعتين ونصف، ولكن جثث النعوش ذات الاحجام الكبيرة، تستغرق ما بين 5 ساعة في الفرن.

وأضاف التقرير الصادر عن "مجلس هاستينجز الاقليمي" في جزيرة نورث آيلاند، أن هناك حاجة إلى فرض رسوم إضافية من أجل تغطية زيادة نفقات الصيانة والخدمات وتكاليف التشغيل.

ويشار إلى أن نيوزيلندا لديها ثالث أعلى معدل للسمنة بين البالغين، من بين الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية". ووجد مسح صحي نيوزيلندي خلال عامي 2016 و2017، أن شخصا واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص بالغين، يعاني من البدانة، وأن 34 بالمئة من البالغين يعانون من زيادة الوزن.

ويشار إلى أن حرق جثث الموتى هو أكثر الخيارات شعبية في نيوزيلندا عند التعامل مع جثث الموتى، حيث تتراوح نسبة من يقبلوا على ذلك هناك بين 70 و80 بالمئة.