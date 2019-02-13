"لينكد إن" تطلق ميزة جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت شبكة لينكد إن خدمة البث المباشؤ "لينكد إن لايف" أمس بشكل تجريبي وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتعمل الخدمة لدى عدد محدود من المتسخدمين في الولايات المتحدة من خلال نظام تبادل الدعوات بشكل مؤقت أو التقدم بطلبات خاصة لتجربتها، وذلك حتى يتم إطلاقها بشكل عام في وقت لاحق، دون تحديد موعد معين.

وتأتي هذه الخطوة، التي وصفتها مواقع متخصصة بـ "المتأخرة"، للاستفادة مع الإقبال الشديد على محتوى الفيديو، وهو ما استغلتها شبكات اجتماعية منافسة منذ فترة طويلة.

وأوضحت الشبكة أنها ستركز على أنماط معينة من الفيديوهات التفاعلية التي تثير اهتمام وتفاعل المستخدمين، ضمن خطتها الشاملة لإعادة تشكيل المحتوى الذي يتم بثه على "لينكد إن".