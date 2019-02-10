أم تروي "مؤامرة" حماتها لتغيير اسم الحفيد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

واقعة غريبة إلى حد ما على مجتمعاتنا العربية ولكنها حدثت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث قالت امرأة أميركية إن حماتها استغلت وضعها الصحي الصعب بعد الإنجاب، ودبرت "مؤامرة" حتى تمنح المولود الاسم الذي تريده، وكتبت صحيفة "ميرور" البريطانية الخبر، حيث قالت إن الأم حديثة الولادة اتفقت مع زوجها على إطلاق اسم فينلي (Finley) قبل أن تخضع لـعملية قيصرية.

وفيما كانت الأم تتعافى من العملية الجراحية، أقنعت حماتُها ابنها بتسجيل الابن في الوثائق الرسمية باسم فينلاي (Finlay) وهو ما كانت ترفضه الوالدة.

وذكر موقع سكاي نيوز، في تقرير مفصل "تقول الأم إنها لم تكتشف حقيقة الاسم إلا بعد مضي شهرين، إذ فوجئت وهي تملأ إحدى الوثائق بأنها تعرضت لخدعة كبرى، وكتبت عن تجربتها المريرة في أحد المواقع، وشكت ما تعرضت له على يد حماتها وزوجها الذي يرى وأمه أن اسم "فينلاي" أكثر ذكورة من "فينلي".

وأبدى معلقون تضامنهم مع الأم، قائلين إنه من المعيب ألا تكون المرأة على دراية باسم ابنها الحقيقي علما بعدما تكبدت مشاقا كبرى في الحمل والولادة، وعاتب آخرون الأم وقالوا إنه كان من المفترض ألا يجري السماح للحماة بأن تتدخل في حياة الزوجين منذ اللحظات الأولى.