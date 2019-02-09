غلق غرف الأطفال أثناء نومهم يجنبهم كارثة!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت هيئة إطفاء أميركية في ولاية نيويورك ان إبقاء باب غرف الأطفال مغلقا أثناء نومهم، يقلل من الأضرار في حالة حدوث حريق.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن صفحة الاطفاء على فيس بوك صورة لباب غرفة في أحد المنازل التي شبت بها النيران، فبعد انتهاء عملية الإخماد، بدا وكأن الباب لعب دور حائط صد في وجه النار، فتضرر من الخارج بشكل لافت بينما كانت الجهة الداخلية (داخل الغرفة) محمية من الحريق.

وأشارت الصفحة إلى أن سكان البيت نجوا من الكارثة لحسن الحظ، لكنها شددت على أن أي شخص في الغرفة المغلقة على وجه التحديد كان في مأمن من النيران بسبب إغلاق الباب.

ويحرص بعض الآباء على ترك أبواب الغرف التي ينام فيها الأطفال مفتوحة بعض الأحيان، سواء لأن الصغار يبدون خوفا من البقاء بمفردهم في الظلام أو لأن ترك الباب مفتوحا يسهل عملية خروجهم أثناء الليل لأي غرض.